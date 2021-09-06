Павелко: «На матче с Францией я был в том же легендарном костюме, что и против Португалии»
Скончался экс-игрок сборной Франции. Он провел в коме последние 39 лет
Адамс завершил карьеру еще в 1981 году
Жан-Пьер Аамс / Фото: Fourth Floor
Скончался бывший защитник сборной Франции Жан-Пьер Адамс.
Он выступал за «ПСЖ», «Ним», «Ниццу» и другие клубы. За «трехцветных» он провел 22 матча.
В 33 года в 1981-м году Адамс завершил карьеру футболиста, а через год он впал в кому из-за врачебной ошибки во время операции на колене. С тех пор за 39 лет в сознание он так и не пришел. За ним ухаживала его супруга Бернадетт.
Умер он в возрасте 73 лет.