Скончался экс-игрок сборной Франции. Он провел в коме последние 39 лет

Адамс завершил карьеру еще в 1981 году

Жан-Пьер Аамс / Фото: Fourth Floor

Скончался бывший защитник сборной Франции Жан-Пьер Адамс.

Он выступал за «ПСЖ», «Ним», «Ниццу» и другие клубы. За «трехцветных» он провел 22 матча.

В 33 года в 1981-м году Адамс завершил карьеру футболиста, а через год он впал в кому из-за врачебной ошибки во время операции на колене. С тех пор за 39 лет в сознание он так и не пришел. За ним ухаживала его супруга Бернадетт.

Умер он в возрасте 73 лет.