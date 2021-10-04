Скрипник: «Если бы сказал до игры, что победим «Десну», я сразу бы подписался»

Виктор Скрипник / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник в программе «Профутбол» высказался о победе над «Десной» (2:0) в матче 10-го тура УПЛ.

— Когда есть моменты, и пенальти, и выход 1 на 1, и ты не реализовываешь, то проскакивает мысль, что не забиваешь ты — забивают тебе. Это правило футбола.

Мы рады, конечно, что выиграли у принципиально соперника, который борется за те же места, что и мы. Мы три дня назад здесь проиграли, хотели себя реабилитировать. Сказали бы до игры, что мы выиграем 2:0 — я бы сразу подписался.

— У вас три победы подряд в чемпионате. Болельщикам хочется верить, что игра стабилизируется.

— Только игра покажет, как это будет. Планировать можно, но всегда показывает игра. Не одни мы хотим выиграть, соперник точно так же. Будем для этого все делать.

— Не расстроены, что сейчас будет пауза на матчи сборных?

— Наоборот, слава богу. Такой график, который... Эмоционально, психологически, и когда еще плохой результат в еврокубках... Это подстегивает нас. Мы довольны, что поправили свои дела в УПЛ, но вся борьба еще впереди