Милевский отправился в отпуск и намекнул, что покинет «Минай»
Милевский покинет «Минай» и Украину
Форвард не будет завершать карьеру
17 мая 11:10
Фото: ФК Минай
Нападающий «Миная» Артем Милевский покинет клуб летом.
Стороны не будут продлевать контракт, который действует до конца июня. Утверждается, что завершать карьеру он не будет и нашел уже клуб заграницей, сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Артем Милевский и закарпатский «Минай». Совместная история продлилась недолго и Милевский покидает клуб. Насколько известно, заканчивать карьеру Артем не собирается и в ближайшее время мы увидим его в новой команде. Жаль, что не в Украине».
Милевский отыграл 10 матчей в нынешнем сезоне УПЛ.
Комментарии 0