Соломон: «Знаем, что будет тяжело, потому что «Интер» – одна из лучших команд в мире»
Полузащитник поделился ожиданиями от игры
24 ноября 14:43
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон поделился ожиданиями TUTTOmercatoWEB от матча с «Интером» в Лиге чемпионов.
«После игры в Киеве мы были довольны нашим выступлением. Да, 0:0, но прояви мы большую решительность, могли бы и победить. Думаю, мы хорошо сыграли. Очевидно, что мы хотим победить на «Сан-Сиро», все отдадим для этого. Мы знаем, что будет тяжело, потому что «Интер» – одна из лучших команд в мире. Но мы покажем наш максимум и попытаемся забить, мы знаем, что это наш последний шанс.
Сейчас мы в тяжелом положении, но мы знаем, что матч с «Интером» будет определяющим. Нам нужна только победа, если мы хотим добиться чего-то большего в Лиге чемпионов. Будет тяжело, но мы попытаемся остаться с возможностью прохода дальше в ЛЧ.
В прошлом сезоне мы дважды играли с «Интером», и это было невероятно сложно. Это правда, что клуб изменился летом, но это до сих пор сильная команда. Пришедшие игроки – мирового уровня, как и тренер.
Возможно, в этом году мы играем более открыто. Киевский матч завершился счетом 0:0, но легком могло быть 1:1 или 2:2».
Начало матча – в 19:45.