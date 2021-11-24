Соломон: «Знаем, что будет тяжело, потому что «Интер» – одна из лучших команд в мире»

Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон поделился ожиданиями TUTTOmercatoWEB от матча с «Интером» в Лиге чемпионов.

Сейчас мы в тяжелом положении, но мы знаем, что матч с «Интером» будет определяющим. Нам нужна только победа, если мы хотим добиться чего-то большего в Лиге чемпионов. Будет тяжело, но мы попытаемся остаться с возможностью прохода дальше в ЛЧ.

В прошлом сезоне мы дважды играли с «Интером», и это было невероятно сложно. Это правда, что клуб изменился летом, но это до сих пор сильная команда. Пришедшие игроки – мирового уровня, как и тренер.

Возможно, в этом году мы играем более открыто. Киевский матч завершился счетом 0:0, но легком могло быть 1:1 или 2:2».