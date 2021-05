Сон Хын Мин признан лучшим игроком «Тоттенхэма» в сезоне-2020/21

Сон Хын Мин / фото - Getty Images

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим футболистом команды по итогам сезона.

В этом футбольном году Сон провел 50 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Игрок отличился 22-я голами и 17-ю результативными передачами.

AIA Player of the Season for 2020/21