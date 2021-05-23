Сон Хын Мин с огромным отрывом стал лучшим игроком Азии
Сон Хын Мин признан лучшим игроком «Тоттенхэма» в сезоне-2020/21
Форвард «шпор» отыграл 50 матчей за «шпор» во всех турнирах
14:34
Сон Хын Мин / фото - Getty Images
Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим футболистом команды по итогам сезона.
В этом футбольном году Сон провел 50 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Игрок отличился 22-я голами и 17-ю результативными передачами.
AIA Player of the Season for 2020/21
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