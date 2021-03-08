Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Германии

Фото: DFB

Состоялась жеребьевка полуфинала розыгрыша Кубка Германии.

По ее итогам сформировались такие пары:

«Боруссия» Дортмунд – «Хольштайн Киль»

«Ян Регенсбург»/«Вердер» — РБ «Лейпциг»

Отметим, что матч «Ян» — «Вердер» был перенесен из-за коронавируса в составе хозяев и будет сыгран в ближайшее время.

Полуфинальные матчи пройдут 1 и 2 мая и будут состояться из одного матча.