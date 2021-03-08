На дубль Холанда Левандовски ответил хет-триком. «Бавария» обыграла «Боруссию»
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Германии
Матчи пройдут в начале мая
Фото: DFB
Состоялась жеребьевка полуфинала розыгрыша Кубка Германии.
По ее итогам сформировались такие пары:
«Боруссия» Дортмунд – «Хольштайн Киль»
«Ян Регенсбург»/«Вердер» — РБ «Лейпциг»
Отметим, что матч «Ян» — «Вердер» был перенесен из-за коронавируса в составе хозяев и будет сыгран в ближайшее время.
Полуфинальные матчи пройдут 1 и 2 мая и будут состояться из одного матча.
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