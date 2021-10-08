Сегодня молодежная сборная Украины сыграет с Францией в отборе на Евро-2023
Спарринги юниорской сборной Украины отменены из-за коронавируса
Сообщается о нескольких случаях заболевания в коллективе
8 октября 14:08
Фото: УАФ
Сборная Украины U-18 сдала положительные тесты на COVID-19 перед началом сбора.
Сообщается о нескольких случаях заболевания коронавирусной инфекцией в стане подопечных Сергея Нагорняка.
Отменен подготовительный сбор команды, а также спарринги против Словакии U-18. Товарищеские матчи должны были пройти 8 и 10 октября.
Напомним, национальная сборная Украина сыграет со сборной Финляндией 9-го октября в отборе на ЧМ-2022. Онлайн трансляция матча Финляндия – Украина. Начало матча – 19:00 по киевскому времени.
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