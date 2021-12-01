«Специя» с Коваленко уступила «Интеру» на выезде
В матче 15-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Специю» Виктора Коваленко, который вышел в стартовом составе своей команды.
Миланцы доминировали на протяжении всего матча, что и вылилось в два забитых мяча.
В середине первого тайма отличился Гальярдини.
А в середине второго – Лаутаро Мартинес с пенальти.
Отметим, что Коваленко в этом матче провел на поле 65 минут, а затем был заменен.
2:0, «Интер» без особых проблем разобрался со «Специей» и продолжает чемпионскую гонку с «Наполи».
Серия А, 15-й тур
«Интер» – «Специя» 2:0
Голы: Гальярдини, 36, Мартинес, 58, пен
«Интер»: Ханданович, Думфрис, Д`Амброзио, Шкриньяр, Димарко, Перишич, Брозович (Весино, 87), Чалханоглу (Сенси, 69), Гальярдини (Видаль, 87), Корреа (Санчес, 74), Мартинес (Джеко, 73).
«Специя»: Проведель, Амьян (Феррер, 46), Эрлич, Христов, Кивер, Сала (Бурабия, 64), Реца (Бастони, 46), Коваленко (Маджоре, 64), Джаси, Манай, Сальседо (Верде, 69).
Предупреждения: Манай (31), Мартинес (44), Кивер (56).