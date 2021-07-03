Спинаццола получил серьезную травму в матче против Бельгии и рискует пропустить год

У защитника подозрение на разрыв связок колена

Фото: AFP

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в игре против Бельгии (2:1) в 1/4 финала Евро-2020.

Он покинул поле под конец матча на носилках. 28-летний игрок даже не мог стать на ногу.

Как утверждает Football Italia, в лучшем случае, защитник «Ромы» разорвал ахилл. При таких раскладах он рискует пропустить почти пять месяцев. В худшем случае, Леонардо во второй раз в карьере разорвал связки колена. При таком развитии событий итальянец может пропустить почти год.

В 2019-м году Спинаццола уже рвал связки колена и тогда пропустил семь месяцев.