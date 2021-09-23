Сразу после выхода Шахова АЕК оформил победный гол в матче чемпионата Греции

Украинец, правда, отметился лишь предупреждением

Фото - АЕК

В третьем туре чемпионата Греции АЕК в родных стенах справился с «Ламией».

Полузащитник хозяев Евгений Шахов появился на поле на 64-й минуте. И практически сразу Араухо вывел команду вперед.

Спустя еще две минуты украинец заработал желтую. Записать в протокол свое имя с положительной стороны хавбеку не удалось.

АЕК с семью очками делит с «Олимпиакосом» лидерство в турнирной таблице. Однако у конкурентов есть игра в запасе.

Чемпионат Греции, 3 тур

АЕК – «Ламия» 1:0

Гол: Араухо, 67

АЕК: Станкович, Мишлен (Сварнас, 90+1), Враньеш, Цавеллас, Хаджсафи, Шиманьски (Шахов, 64), Ле Таллек, Амрабат (Танкович, 46), Евтич (Ансарифард, 64), Цубер, Араухо (Манталос, 73).

«Ламия»: Гаравелис, Винтра, Мазулуксис, Адеджо, Сарамантас, Цандарис (Провыдакис, 66), Нуньес (Мартинес, 88), Элефтериадис (Влахомитрос, 74), Манусакис (Тиронн, 65), Романич, Манусос (Караманос, 65).

Предупреждения: Шахов – Цандарис, Романич, Сарамантас