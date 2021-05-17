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Стала известна заявка сборной Бельгии на Евро-2020
Мартинес выбрал 26 человек на финальную часть турнира
Фото: Twitter
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выбрал 26 футболистов для окончательной заявки на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба бельгийской футбольной ассоциации.
Вратари: Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Матц Зельс;
Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Томас Вермален, Ян Вертонген, Тома Менье, Тимоти Кастань;
Полузащитники: Янник Феррейра Карраско, Насер Шадли, Торган Азар, Кевин де Брюйне, Леандер Дендонкер, Деннис Прат, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витцель, Жереми Доку, Эден Азар, Дрис Мертенс, Леандро Троссард;
Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке, Ромелу Лукаку.
Евро-2020 будет проводиться в разных городах Европы с 11-го июня по 11-е июля.
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