В «Рубине» раскрыли настоящую причину срыва трансфера потенциального новичка «Динамо»
Стали известны имена футболистов, которых Луческу отправил в Киев со сборов
Кроме Супряги и Бенито – еще четверо
21 июля 10:53
Мирча Луческу / Фото: ФК Динамо
Стали известны футболисты, которых главный тренер «Динамо» Мирча Луческу досрочно отправил со сборов в Швейцарии.
Помимо Владислава Супряги и Бенито, о которых ранее уже сообщалось, это также молодые футболисты клуба: защитник Константин Вивчаренко, нападающий Владислав Ванат, защитник Владимир Бражко и находившийся на просмотре хавбек Андрей Коробенко.
Напомним, в последнем контрольном матче «Динамо» уступило «Атлетику» из Бильбао (0:1).
Комментарии 0