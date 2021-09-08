Украина огласила заявку на матч с Чехией
Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Чехией
Команды определились с экипировкой на товарищеский матч
13:50
Фото - УНИАН
Сборная Украины уже сегодня, 8 сентября, проведет товарищеский матч против Чехии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Как сообщает пресс-служба УАФ, команды уже определились с комплектами форм на игру. Оба соперника отдали предпочтение основной экипировке. Хозяева выйдут в красно-синем, гости – в желто-синем.
За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Чехия – Украина.
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