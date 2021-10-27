Звездный вингер «Реала» не успеет восстановиться ко второй игре с «Шахтером»
Степаненко, Патрик и Педриньо не помогут «Шахтеру» в матче с «Черноморцем»
Озвучена предварительная заявка «горняков» на встречу 1/8 финала Кубка Украины
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» проведет матч 1/8 финала Кубка Украины против «Черноморца». Встреча состоится сегодня, 27 октября.
Не поможет «горнякам» защитник Николай Матвиенко, восстанавливающийся после травмы. Также игру пропустят хавбеки Тарас Степаненко и Алан Патрик, вингер Педриньо. В предварительную заявку вошли 22 футболиста:
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков
Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо
За игрой национального кубка можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Черноморец» – «Шахтер». Начало – в 19:30.