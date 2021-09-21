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Суарес вырвал победу для «Атлетико» у «Хетафе» в конце матча

Мадридский клуб одержал волевую победу
Футбол Примерa (Испания)
22:25
Суарес вырвал победу для «Атлетико» у «Хетафе» в конце матча
Фото: Atleti

«Атлетико» в матче 6 тура Ла Лиги на выезде обыграл «Хетафе».

Чемпионам Испании пришлось отыгрываться с конца первого тайма. Митрович открыл счет в матче.

Активность «Атлетико» принесла плоды лишь в конце встречи после удаления у соперника. Героем стал Луис Суарес, который оформил дубль и принес победу своей команде, забив победный мяч в компенсированное время.

Ла Лига. 6-й тур:

«Хетафе» – «Атлетико» 1:2

Голы: Митрович, 45 – Суарес, 78, 90+1

«Хетафе»: Сория, Иглесиас, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Аленья, Флорентину, Мата (Сильва, 78), Масиас (Унал, 67).

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Эрмосо, 62), Савич, Хименес, Лоди (де Пауль, 63), Эррера (Врсалько, 84), Карраско, Льоренте, Суарес, Гризманн (Матеус Кунья, 67), Корреа.

Удаление: Аленья, 74

Андрей Усмонов
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Теги

Атлетико Мадрид Хетафе

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