Суарес вырвал победу для «Атлетико» у «Хетафе» в конце матча
«Атлетико» в матче 6 тура Ла Лиги на выезде обыграл «Хетафе».
Чемпионам Испании пришлось отыгрываться с конца первого тайма. Митрович открыл счет в матче.
Активность «Атлетико» принесла плоды лишь в конце встречи после удаления у соперника. Героем стал Луис Суарес, который оформил дубль и принес победу своей команде, забив победный мяч в компенсированное время.
Ла Лига. 6-й тур:
«Хетафе» – «Атлетико» 1:2
Голы: Митрович, 45 – Суарес, 78, 90+1
«Хетафе»: Сория, Иглесиас, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович, Аленья, Флорентину, Мата (Сильва, 78), Масиас (Унал, 67).
«Атлетико»: Облак, Триппьер (Эрмосо, 62), Савич, Хименес, Лоди (де Пауль, 63), Эррера (Врсалько, 84), Карраско, Льоренте, Суарес, Гризманн (Матеус Кунья, 67), Корреа.
Удаление: Аленья, 74
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