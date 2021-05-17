Шевченко: «Для сборной Украины каждый матч на Евро – финал, который нужно выигрывать»
Судаков: «После двух дней тренировок в сборной ощущается приятная усталость»
Полузащитник впервые вызван в национальную команду
17 мая 10:34
Фото: shakhtar.com
Полузащитник Георгий Судаков оценил пресс-службе УАФ своим первые тренировки в сборной Украины.
«Очень нравятся тренировки. Они интересные, а самое главное – очень интенсивные. Кажется, что обычные занятия, но уже после двух дней ощущается приятная усталость. Итальянский тренерский штаб – просто уровень.
У нас в «Шахтере» было по одной тренировке в день. По времени она длилась даже чуть меньше, чем в сборной. Тут уже серьезные нагрузки с двумя занятиями в день. Утром были тесты, но, честно говоря, смысл их не особо понял. Сказали, что все объяснят в ближайшие дни.
Последний тест пробегал вместе с Андреем Николаевичем. Остался последним в очереди, поэтому он решил помочь мне, подгонял и подбадривал».
Судков впервые вызван в сборную Украины.
23 мая Украина сыграет против Бахрейна.
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