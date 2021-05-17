Судаков: «После двух дней тренировок в сборной ощущается приятная усталость»

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Полузащитник Георгий Судаков оценил пресс-службе УАФ своим первые тренировки в сборной Украины.

У нас в «Шахтере» было по одной тренировке в день. По времени она длилась даже чуть меньше, чем в сборной. Тут уже серьезные нагрузки с двумя занятиями в день. Утром были тесты, но, честно говоря, смысл их не особо понял. Сказали, что все объяснят в ближайшие дни.

Последний тест пробегал вместе с Андреем Николаевичем. Остался последним в очереди, поэтому он решил помочь мне, подгонял и подбадривал».