Сульшер рассказал, за счет чего МЮ может прибавить в ближайшее время

Сегодня манкунианцы сыграют в принципиальном матче против «Ливерпуля»

Уле Гуннар Сульшер / Фото: ВВС

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о том, за счет чего команда может улучшить свое положение в АПЛ. Слова специалиста приводит The Guardian.

«В последнее время мы потеряли некоторое количество очков, и это нас не радует. Но нужно отталкиваться от того, что имеем, и улучшать наше положение. Мы не можем позволить себе терять время. Пускай сезон длинный, команды, с которыми мы соревнуемся, не станут терять много очков.

Мы состязаемся на таком высоком уровне в Лиге чемпионов и АПЛ, что стоит потерять концентрацию – и тебя наказывают. Но я ожидаю, что в ближайшие месяцы мы прибавим.

Роналду с нами лишь месяц, Джейдон Санчо – два, Рэшфорд только вернулся, Кавани тоже долго не было. Так что я думаю, что мы прибавим».

Сегодня МЮ сыграет с «Ливерпулем» в 9-м туре АПЛ. Онлайн трансляция матча МЮ – «Ливерпуль».