Сумасшедший удар Назаренко и проход Коноплянки. Ровно 10 лет назад Украина трижды забила Германии

Две сборные выдали сказочный матч на открытии НСК «Олимпийский»

Фото - УНИАН

Матч открытия НСК «Олимпийский» между сборными Украины и Германии состоялся ровно 10 лет назад. В тот вечер команды выдали боевую ничью.

Сольный проход Евгения Коноплянки и эффектный дальний удар Сергея Назаренко дважды увеличивали преимущество «сине-желтых» до двух мячей. Однако во втором тайме немцы таки сумели отыграться.

Предлагаем вспомнить, как разворачивались события памятного матча.

Товарищеский матч

Украина – Германия 3:3

Голы: Ярмоленко, 28, Коноплянка, 36, Назаренко, 45 – Кроос, 38, Рольфес, 65, Мюллер, 77

Украина: Рыбка, Бутко, Кучер, Ракицкий, Селин, Ярмоленко (Алиев 82), Тимощук, Безус (Назаренко 39), Коноплянка (Федецкий 90+3), Милевский (Девич 66), Шевченко (Гай 66).

Германия: Цилер, Боатенг, , Бадштубер, Хуммельс, Аого, Хедира (Рольфес 46), Озил (Подольски 66), Треш (Шуррле 46), Кроос (Бендер 87), Гетце (Мюллер 66), Гомес (Какау, 83).

Предупреждены: Безус, Коноплянка

А спустя 10 лет нынешняя сборная Украины проводит товарищеский матч против Болгарии. Следить за его событиями можно на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария.