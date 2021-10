Сумасшедший выстрел Хазри с 68-ми метров – точно один из лучших голов года. А еще нападающий установил исторический рекорд

Вахби Хазри / Фото: Twitter

В матче 12-го тура чемпионата Франции случился роскошный гол – тунисец Вахби Хазри, который выступает за «Сент-Этьен», поразил ворота «Меца» с 68-ми (!) метров. Матч завершился со счетом 1:1, но главное не это.

Хазри умудрился установить исторический рекорд в Лиге 1. Это самый дальний гол за всю историю розыгрыша чемпионатов Франции. Как сообщает Opta, Хазри побил достижение Давида Эльбюйка, который отличился в матче Лиги 1 с 66-ти метров.

Насладитесь этим ударом.

Wahbi Khazri casually scoring from 70 yards for Saint-Etienne against Metz yesterdaypic.twitter.com/PYXaNkMQzz