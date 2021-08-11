Суперкубок UEFA. «Челси» – «Вильярреал». Онлайн трансляция

Следите за матчем за первый европейский трофей в сезоне на XSPORT.ua

Фото: Sky Sports

В среду, 11 августа, «Челси» в Белфасте на стадионе «Виндзор Арена» сыграет с «Вильярреалом» в матче за Суперкубок UEFA. Будет разыгран первый европейский трофей в этом сезоне.

За всеми перипетиями матча вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции, которая пройдет в этой новости. Начало — 22:00.