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Суркис: «Жду матча с «Шахтером» не меньше, чем поединки с «Баварией» и «Барселоной»

Встреча за Суперкубок Украины состоится уже сегодня
Футбол Суперкубок Украины
17:58
Суркис: «Жду матча с «Шахтером» не меньше, чем поединки с «Баварией» и «Барселоной»
Игорь Суркис / Фото: Twitter

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о грядущем матче с «Шахтером» в Суперкубке Украины.

«Будет бескомпромиссная борьба. Я считаю, что этот матч не совсем вовремя, потому что нам предстоит два тяжелейших поединка в Лиге чемпионов. Учитывая то, что донецкий «Шахтер» проиграл «Шерифу», в этом матче для них будет очень многое решаться. У нас ситуация чуть получше, одно очко есть одно очко.

Это будет эмоциональный матч. Не думаю, что в этом поединке будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты, ведь ровно через неделю, или 10 дней, нам играть в чемпионате Украины, где на кону будет стоять значительно больше, чем этот матч.

Но это трофей. Любой президент клуба хочет поднять над головой этот трофей, и я не исключение. Хотя я и поднимал его много раз, все равно хочется в очередной раз порадоваться со своей командой. Думаю, болельщики тоже очень этого хотят. Будет интересный матч, который все мы невероятно ждем.

Откровенно говоря, матчи «Динамо» - «Шахтер» я жду с не меньшим волнением, чем поединки с «Бенфикой», «Баварией» и «Барселоной».


Матч за Суперкубок Украины начнется в 21:00.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Динамо».

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Теги

Игорь Суркис Динамо Киев Шахтер Донецк

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