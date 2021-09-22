Суркис: «Жду матча с «Шахтером» не меньше, чем поединки с «Баварией» и «Барселоной»

Игорь Суркис / Фото: Twitter

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о грядущем матче с «Шахтером» в Суперкубке Украины.

Это будет эмоциональный матч. Не думаю, что в этом поединке будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты, ведь ровно через неделю, или 10 дней, нам играть в чемпионате Украины, где на кону будет стоять значительно больше, чем этот матч.

Но это трофей. Любой президент клуба хочет поднять над головой этот трофей, и я не исключение. Хотя я и поднимал его много раз, все равно хочется в очередной раз порадоваться со своей командой. Думаю, болельщики тоже очень этого хотят. Будет интересный матч, который все мы невероятно ждем.

Откровенно говоря, матчи «Динамо» - «Шахтер» я жду с не меньшим волнением, чем поединки с «Бенфикой», «Баварией» и «Барселоной».