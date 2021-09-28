Это'О может возобновить карьеру в Испании
Сын Это’О стал игроком португальского клуба
Этьен перешел в «Виторию»
Фото: Витория Гимарайнш
«Витория Гимарайнш» объявила о переходе нападающего Этьена Это’О.
О сроках контракта не сообщается. Вначале он будет играть за молодежный состав команды.
Ранее Это’О выступал за «Мальорку», «Овьедо» и «Атлетико» Балеарес. Во всех командах он играл также в молодежных командах.
Этьен является сыном экс-форварда Самуэля Это’О, который мог возобновить карьеру год назад.
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