Сын Это’О стал игроком португальского клуба

Этьен перешел в «Виторию»

Фото: Витория Гимарайнш

«Витория Гимарайнш» объявила о переходе нападающего Этьена Это’О.

О сроках контракта не сообщается. Вначале он будет играть за молодежный состав команды.

Ранее Это’О выступал за «Мальорку», «Овьедо» и «Атлетико» Балеарес. Во всех командах он играл также в молодежных командах.

Этьен является сыном экс-форварда Самуэля Это’О, который мог возобновить карьеру год назад.