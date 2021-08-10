Петров: «Искусственный газон – не отмазка для того, чтобы не проходить «Шахтер»
Тайсон: «Я страдал от расизма в Украине, когда играл за «Шахтер»
Полузащитник объяснил свое празднование забитого мяча
Фото: internacional
«Интернасьонал» обыграл «Фламенго» (4:0) в матче чемпионата Бразилии.
Один из голов забил экс-игрок «Шахтера» Тайсон, отпраздновав гол, подняв руку вверх. Свое празднование бразилец объяснил O Globo, вспомнив игру в Украине.
«Я страдал от проявлений расизма в Украине, когда играл за «Шахтер». С тех пор, когда я забиваю гол, там или здесь, я отмечаю его так».
Тайсон ушел из «Шахтера» в конце прошлого сезона.
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