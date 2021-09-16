Тлумак: «Возможно, увидим много мячей в матче «Буде-Глимт» – «Заря»

Команды сыграют в Лиге конференций

Андрей Тлумак / Фото - FootBoom

Тренер львовских «Карпат» и бывший голкипер «Зари» Андрей Тлумак рассказал о своих ожиданиях от матча первого тура группового этапа Лиги конференций против «Буде-Глимта». Встреча состоится сегодня, 16 сентября.

Начало нынешнего сезона «Заря» не может записать себе в актив. Пока что подопечные Виктора Скрипника не блещут на внутренней арене, неудачно выступили и в Лиге Европы, благодаря которой в последние годы постоянно улучшали свое финансовое положение.

Это можно объяснить тем, что соперники нашли веские аргументы против, так называемой, игры ромбом, или имеются какие-то другие причины?

Виктор Скрипник – приверженец этой игровой структуры потому, что она приносила луганчанам дивиденды. Ведь от добра добро не ищут. Однако, припоминается, когда несколько лет назад «Зарю» покинули Тымчик, Михайличенко, Леднев, то тогда также случился сбой в программе и потребовалось время, чтобы новички четко осознали чего от них требует главный тренер. Похожая ситуация и сейчас: ушли Абу Ханна, Юрченко, Иванисеня и пока «Заря» чаще огорчает своих болельщиков… При игре ромбом даже отсутствие одного ключевого исполнителя чревато последствиями. Футболист, которого сейчас очень не хватает «Заре» – Юрченко, с его умением оказаться в нужном месте, взять игру на себя, обострить ситуацию пасом в разрез…

Какой выход из положения?

Если откровенно, то «Заря» не принадлежит к тем командам, которые могут позволить себе купить футболиста уровня Юрченко, поэтому нужно время, чтобы игроки ротации или новички подтянулись к нужному уровню. Вот почему ничего не остается, как запастись терпением.

Реалии таковы, что пока «Заря» не только с трудом создает голевые моменты, но и наступает на те же грабли в обороне, совершая элементарные ошибки.

Повторяю, имеет место сбой в программе, поэтому и становятся сразу заметными уязвимые места.

При таком развитии событий, как бы «Заре» не оконфузиться и в Лиге конференций…

Остается надеяться, что опытному Виктору Скрипнику удастся исправить ситуацию путем индивидуальных бесед с каждым игроком, поскольку здесь мелочей не бывает.

Чего вы ждете от сегодняшнего противостояния «Зари» в Норвегии ?

Владею информацией, что «Буде-Глимт» сам играет и дает это делать другим. Приблизительно такой же философии придерживается и «Заря». Поэтому будет интересно, вполне возможно, что мы увидим много забитых мячей.

Как вообще вы расцениваете шансы Зари в нынешней Лиге конференций?

На первый взгляд, главные претенденты на выход в плей-офф – «Рома» и «Заря», но ведь и в поединках с австрийским «Рапидом» луганчан также большинство экспертов считало фаворитами, а что из этого получилось? Поэтому хочу просто напомнить футболистам «Зари», что раньше болельщики называли их за бойцовский характер «мужиками». Хочется верить, что уже в ближайшем матче они докажут, что это не в прошлом…

За игрой Лиги конференций можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Буде-Глимт» – «Заря». Начало – в 22:00.. Начало – в 22:00.

