Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» проиграл «Челси». Как это было
«Тоттенхэм» – «Челси»: Лукаку и Кейн выйдут с первых минут
Лондонское дерби начнется в 18:30
19 сентября 17:47
Ромелу Лукаку / Фото: Twitter
Вашему вниманию стартовые составы на матч 5-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси».
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Регилон, Хейбьерг, Алли, Ндомбеле, Сон Хын Мин, Ло Чельсо, Кейн.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Хавертц, Лукаку.
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