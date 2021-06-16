«Тоттенхэм» в течение дня официально объявит о назначении Фонсеки

Экс-тренер «Шахтера» и «Ромы» близок к тому, чтобы возглавить «шпор»

Паулу Фонсека / Фото - Eurosport

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека сегодня, 16 июня, возглавит «Тоттенхэм». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «шпоры» в течение дня намерены официально объявить о назначении португальского специалиста.

Отмечается, что Фонсека подпишет с «Тоттенхэмом» контракт на три года. Его зарплата составит 4 млн евро за сезон.

Напомним, последним клубом португальца была «Рома». На посту наставника «волков» специалиста сменил Жозе Моуриньо.