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Тренер «Бетиса»: «Собираемся обыграть «Барселону»

Матч состоится 4 декабря
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3 декабря 22:28
Тренер «Бетиса»: «Собираемся обыграть «Барселону»
Фото: Marca

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями Mundo Deportivo от игры против «Барселоны» в матче Ла Лиги.

«В раздевалке очень хорошая атмосфера. Были аплодисменты, потому что мы сказали игрокам, что собираемся обыграть «Барселону».

«Бетис» действует в определенном стиле. Мы скорректируем некоторые аспекты, но кардинально менять ничего не будем. «Барса» под руководством Хави показала хорошие результаты. Они выиграли две игры. У них с предыдущим тренером тоже были хорошие результаты. Трудно сравнивать обе ситуации.

Труднее ли обыграть «Барсу» с Хави, чем команду с Куманом? Я не думаю, что будет легче или сложнее.

У них очень хорошие игроки. Команда намерена выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Будет сложная игра».


Игра состоится 4 декабря в 17:15.

В таблице «Бетис» опережает «Барселону» на четыре очка.

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Бетис Мануэль Пеллегрини

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