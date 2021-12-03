Тренер «Бетиса»: «Собираемся обыграть «Барселону»

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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями Mundo Deportivo от игры против «Барселоны» в матче Ла Лиги.

«Бетис» действует в определенном стиле. Мы скорректируем некоторые аспекты, но кардинально менять ничего не будем. «Барса» под руководством Хави показала хорошие результаты. Они выиграли две игры. У них с предыдущим тренером тоже были хорошие результаты. Трудно сравнивать обе ситуации.

Труднее ли обыграть «Барсу» с Хави, чем команду с Куманом? Я не думаю, что будет легче или сложнее.

У них очень хорошие игроки. Команда намерена выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Будет сложная игра».