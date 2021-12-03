Матч «Бавария» – «Барселона» пройдет без зрителей
Тренер «Бетиса»: «Собираемся обыграть «Барселону»
Матч состоится 4 декабря
3 декабря 22:28
Фото: Marca
Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями Mundo Deportivo от игры против «Барселоны» в матче Ла Лиги.
«В раздевалке очень хорошая атмосфера. Были аплодисменты, потому что мы сказали игрокам, что собираемся обыграть «Барселону».
«Бетис» действует в определенном стиле. Мы скорректируем некоторые аспекты, но кардинально менять ничего не будем. «Барса» под руководством Хави показала хорошие результаты. Они выиграли две игры. У них с предыдущим тренером тоже были хорошие результаты. Трудно сравнивать обе ситуации.
Труднее ли обыграть «Барсу» с Хави, чем команду с Куманом? Я не думаю, что будет легче или сложнее.
У них очень хорошие игроки. Команда намерена выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Будет сложная игра».
Игра состоится 4 декабря в 17:15.
В таблице «Бетис» опережает «Барселону» на четыре очка.
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