Вратарь сборной Чехии: «У украинцев качественная команда. Но мы очень хорошо подготовились»
Тренер Чехии: «Игра с Украиной – товарищеская, но мы подходим к нему очень собранно и серьезно»
Игра состоится 8 сентября
Фото: AFP
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал sport.cz предстоящий матч с Украиной в контрольной игре.
«Мы уже определились с большинством футболистов, которые завтра сыграют с первых минут. Это товарищеский поединок, но мы подходим к нему очень собранно и серьезно. Нас ожидает борьба с сильным соперником, которого не стоит недооценивать. Впрочем, я постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов».
Игра состоится 8 сентября в 21:45.
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