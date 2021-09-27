Кучер: «Было видно, что «Кривбасс» хочет отобрать очки, затем раскрылся и получил 5 мячей»
Тренер «Кривбасса»: «Во втором случились пенальти и удаление, и после этого игра была закрыта»
Команда уступила «Металлисту»
27 сентября 11:11
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер «Кривбасса» Геннадий Приходько прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Металлиста» (0:5) в Первой лиге.
«Я считаю, что первый тайм у нас был неплохого качества. Во втором случились пенальти и удаление, и после этого игра была закрыта. Конечно, очень неприятно проигрывать дома при своих болельщиках с таким разгромным счетом, и я хочу попросить у них прощения. Но, конечно, лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. Руки опускать не будем. Если мы хотим выполнить задачу, если мы мужики, то должны засучить рукава и работать и еще раз работать. Надо проанализировать эту игру, хоть это и неприятный момент. Мы очень расстроены. Конечно, хочется радовать своих болельщиков зрелищной игрой, а не как сегодня. Наше первое домашнее поражение на протяжении Второй и Первой лиги. Очень неприятно».
Почему «Кривбасс» в атаке сегодня был настолько не похож на себя?
«Я бы не сказал, в первом тайме у нас была неплохая игра. Просто соперник забил один нестандартный мяч со стандартного положения, а у нас были неплохие предпосылки. Это во втором тайме уже случилось удаление, и все пошло не так. А в первом мы создавали моменты, просто не было реализации».
Ключевыми в этом поединке стали замены «Металлиста»?
«Ключевой момент — удаление и пенальти, я уже это сказал. Мы начали играть вдесятером, счет 0:2 был. Конечно, чуть расклеились, хотя мы просили ребят не останавливаться, чтобы показать свое лицо. Но, видите, получилось то, что получилось».
«Металлист» продолжает лидировать в чемпионате.
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