Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Тренер «Кривбасса»: «Во втором случились пенальти и удаление, и после этого игра была закрыта»

Команда уступила «Металлисту»
Футбол Первая лига
27 сентября 11:11
Тренер «Кривбасса»: «Во втором случились пенальти и удаление, и после этого игра была закрыта»
Фото: ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Геннадий Приходько прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Металлиста» (0:5) в Первой лиге.

«Я считаю, что первый тайм у нас был неплохого качества. Во втором случились пенальти и удаление, и после этого игра была закрыта. Конечно, очень неприятно проигрывать дома при своих болельщиках с таким разгромным счетом, и я хочу попросить у них прощения. Но, конечно, лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз по 0:1. Руки опускать не будем. Если мы хотим выполнить задачу, если мы мужики, то должны засучить рукава и работать и еще раз работать. Надо проанализировать эту игру, хоть это и неприятный момент. Мы очень расстроены. Конечно, хочется радовать своих болельщиков зрелищной игрой, а не как сегодня. Наше первое домашнее поражение на протяжении Второй и Первой лиги. Очень неприятно».

Почему «Кривбасс» в атаке сегодня был настолько не похож на себя?

«Я бы не сказал, в первом тайме у нас была неплохая игра. Просто соперник забил один нестандартный мяч со стандартного положения, а у нас были неплохие предпосылки. Это во втором тайме уже случилось удаление, и все пошло не так. А в первом мы создавали моменты, просто не было реализации».

Ключевыми в этом поединке стали замены «Металлиста»?

«Ключевой момент — удаление и пенальти, я уже это сказал. Мы начали играть вдесятером, счет 0:2 был. Конечно, чуть расклеились, хотя мы просили ребят не останавливаться, чтобы показать свое лицо. Но, видите, получилось то, что получилось».

«Металлист» продолжает лидировать в чемпионате.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кривбасс Металлист

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хавбек «Металлиста»: «Хотелось бы сыграть с «Динамо» или «Шахтером» в Кубке, но не ранее полуфинала»
Хавбек «Металлиста»: «Хотелось бы сыграть с «Динамо» или «Шахтером» в Кубке, но не ранее полуфинала»
Футбол Кубок Украины по футболу
27 сентября 18:38
Маркевич рассказал, получил ли приглашение в «Металлист» после разговора с Красниковым
Маркевич рассказал, получил ли приглашение в «Металлист» после разговора с Красниковым
Футбол Первая лига
27 сентября 16:02
Кучер: «Было видно, что «Кривбасс» хочет отобрать очки, затем раскрылся и получил 5 мячей»
Кучер: «Было видно, что «Кривбасс» хочет отобрать очки, затем раскрылся и получил 5 мячей»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 сентября 22:10
В адрес игроков «Кривбасса» звучали угрозы от своих же фанатов после разгрома от «Металлиста»
В адрес игроков «Кривбасса» звучали угрозы от своих же фанатов после разгрома от «Металлиста»
Футбол Первая лига
26 сентября 19:50
Первая лига. «Металлист» снова разгромил «Кривбасс», «Оболонь» обыграла «Полесье»
Первая лига. «Металлист» снова разгромил «Кривбасс», «Оболонь» обыграла «Полесье»
Футбол Первая лига
26 сентября 17:22
Хавбек «Металлиста-1925»: «Хотел бы сыграть против «Металлиста» в следующей стадии Кубка Украины»
Хавбек «Металлиста-1925»: «Хотел бы сыграть против «Металлиста» в следующей стадии Кубка Украины»
Футбол Кубок Украины по футболу
23 сентября 18:50

Новости: Футбол

Почеттино – о 2:0 с «Сити»: «ПСЖ строится шаг за шагом»
Почеттино – о 2:0 с «Сити»: «ПСЖ строится шаг за шагом»
Лига чемпионов UEFA
11:21
Анчелотти: «Поражение от «Шерифа» – урок «Реалу» на будущее»
Анчелотти: «Поражение от «Шерифа» – урок «Реалу» на будущее»
Лига чемпионов UEFA
10:59
Марлон: «Не могу назвать ничью с «Интером» хорошим результатом»
Марлон: «Не могу назвать ничью с «Интером» хорошим результатом»
Лига чемпионов UEFA
10:35
Сегодня победитель Бундеслиги проэкзаменует чемпиона Украины в ЛЧ
Сегодня победитель Бундеслиги проэкзаменует чемпиона Украины в ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
10:14
Вернидуб: «Не сотворили ничего экстраординарного. Не думаем о выходе в плей-офф»
Вернидуб: «Не сотворили ничего экстраординарного. Не думаем о выходе в плей-офф»
Лига чемпионов UEFA
09:48
Врач «Руха»: «Сезон для Траоре окончен»
Врач «Руха»: «Сезон для Траоре окончен»
Лига чемпионов UEFA
09:25
Месси: «Лишь во второй раз сыграл на этом стадионе. Рад, что забил»
Месси: «Лишь во второй раз сыграл на этом стадионе. Рад, что забил»
Лига чемпионов UEFA
09:01
«Бавария» - «Динамо» Киев: прогноз на матчи Лиги чемпионов
«Бавария» - «Динамо» Киев: прогноз на матчи Лиги чемпионов
Прогнозы
09:00
«Боруссия» переиграла «Спортинг» и догнала «Аякс» в борьбе за лидерство в группе ЛЧ
«Боруссия» переиграла «Спортинг» и догнала «Аякс» в борьбе за лидерство в группе ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
08:39
Все новости

Популярные новости

Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 02:59
32
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
30
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
7
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Послесловие
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 13:30
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 09:55
5
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 09:35
1
Все новости

Анонсы

﻿Лига чемпионов. «Аталанта» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
WEB
﻿Лига чемпионов. «Аталанта» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Бавария» — «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» — «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
30 сентября 18:30
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
30 сентября 19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
1 октября 10:10
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
1 октября 16:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
1 октября 18:30
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
1 октября 18:30
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
1 октября 19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
1 октября 20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
2 октября 10:45
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
2 октября 14:00
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
2 октября 22:00
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
2 октября 23:30
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
3 октября 11:00
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
3 октября 13:00
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
3 октября 15:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
3 октября 19:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
3 октября 20:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
3 октября 21:45