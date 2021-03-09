Тренер «Порту»: «Мы провели большую работу, чтобы добиться в игре с «Ювентусом» хорошего результата»

Фото: Record.pt

Главный тренер «Порту» Серджиу Консейсау уверен в своей команде перед ответной игрой 1/8 финала против «Ювентуса». Слова наставника приводит пресс-служба UEFA.

«Мы сыграем 11 на 11. Мои игроки сделают все, чтобы не посрамить герб на футболках. У «Порту» богатая история в этом турнире. Мы провели большую работу, чтобы добиться в этой игре хорошего результата. В случае «Порту» таковым может считаться только победа».

Начало матча – в 22:00.

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