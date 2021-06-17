Вратарь Северной Македонии: «Во втором тайме с Украиной показали лучшую игру на Евро-2020»
Тренер Северной Македонии: «Разочарованы, что проиграли Украине»
Команда уступила во второй игре подряд
Фото: vecer
Главный тренер Северной Македонии Игор Ангеловски прокомментировал сайту UEFA поражение от Украины (1:2) в матче второго тура группы Евро-2020.
«Мы провели два разных тайма. Во второй половине мы показали, почему мы играем на чемпионате Европы.
Сборная Северной Македонии достаточно мастеровитая и заслуживает быть здесь, но мы разочарованы, что нам не удалось достичь желаемого результата».
Македонцы почти потеряли шансы на выход из группы.
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