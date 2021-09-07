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Трубин прокомментировал свою номинацию на премию Golden Boy

Награду вручают лучшему молодому футболисту мира
Футбол Украинская Премьер-лига
09:56
Трубин прокомментировал свою номинацию на премию Golden Boy
Анатолий Трубин / фото - ФК Шахтер

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал свою номинацию на премию Golden Boy.

Ты был номинирован на Golden Boy-2021. Для тебе это играет роль или пофиг?

«В первый день, когда только увидел, было прикольно, круто. А на следующий день уже забыл.

Мне кажется, что украинцу нереально выиграть. Если только он в таком возрасте не перешел в условный «Реал».

Помимо Трубина в список претендентов на этот приз попали защитник «Динамо» Илья Забарный и форвард «Шахтера» Лассина Траоре.

В минувшем сезоне эту награду забрал норвежский нападающий «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанд. Летом за игрока предлагали больше 170 миллионов долларов, но немецкий клуб не отпустил молодого таланта.

Напомним, Трубин назвал нормальную зарплату для молодого футболиста в Украине.

Источник: BurBuzz Павел Харченко
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