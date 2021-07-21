«Шахтер» разгромил «Оболонь» в контрольном матче
Трубин: «Сейчас в нашей голове только встреча с «Ингульцом»
«Горняки» вскоре сыграют первый матч нового сезона УПЛ
21 июля 07:31
Анатолий Трубин / Фото: Twitter
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о грядущем старте сезона. Его слова приводит пресс-служба «горняков».
Это матч на вылет, в котором цена каждой ошибки будет очень велика. «Генк» – хороший соперник, игру которого мы будем разбирать ближе к поединку, а сейчас в голове только предстоящая встреча с «Ингульцом».
– Ты больше ждешь начала чемпионата или старта в Лиге чемпионов?
– Без начала чемпионата не будет и Лиги чемпионов. Нужно идти шаг за шагом, от игры к игре.
Напомним, «Шахтер» сыграет с «Ингульцом» 24-го июля, а первый матч с «Генком» проведет 3-го августа.
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