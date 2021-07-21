Трубин: «Сейчас в нашей голове только встреча с «Ингульцом»

«Горняки» вскоре сыграют первый матч нового сезона УПЛ

Анатолий Трубин / Фото: Twitter

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о грядущем старте сезона. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

Это матч на вылет, в котором цена каждой ошибки будет очень велика. «Генк» – хороший соперник, игру которого мы будем разбирать ближе к поединку, а сейчас в голове только предстоящая встреча с «Ингульцом».

– Ты больше ждешь начала чемпионата или старта в Лиге чемпионов?

– Без начала чемпионата не будет и Лиги чемпионов. Нужно идти шаг за шагом, от игры к игре.



Напомним, «Шахтер» сыграет с «Ингульцом» 24-го июля, а первый матч с «Генком» проведет 3-го августа.