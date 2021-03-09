Трубин: «Поле в матче с «Олимпиком» было катастрофическим»
Трубин: «Шансы «Шахтера» и «Ромы» – 50 на 50»
19-летний вратарь «горняков» – о противостоянии в 1/8 финала Лиги Европы
Анатолий Трубин / Фото - footboom
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин в интервью программе «Футбольный формат» поделился ожиданиями от противостояния с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Уверен, что будет интересно для болельщиков. Фактор Паулу Фонсеки. В «Шахтере» еще много игроков, которых он тренировал. Шансы, я думаю, 50 на 50. Будет принципиально. Фонсека захочет показать, что он сильнее. Но я думал, что нам попадется «Арсенал».
«Что касается «Динамо», то не думаю, что у них соперник слабее. «Вильярреал» сейчас в топ-6 в Испании и вышел с первого места в группе».
Первый матч между командами пройдет 11 марта в Риме (Италия). Начало – в 22.00.
Накануне стало известно, что полузащитник «Шахтера» Тайсон пока не определился со своим будущим.
Читайте также:
Комментарии 0