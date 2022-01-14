Последний шанс на чемпионскую интригу. Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Челси»
Тухель: «Ман Сити» лучше справился с травмами и коронавирусом. Они лучше работают»
Тренер заявил, что «синие» еще в гонке за титул
14 января 17:50
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал Football London о шансах команды догнать «Манчестер Сити» в таблице АПЛ.
Потеряет ли «Челси» шансы на титул, если проиграет завтра?
«Возможно, кто знает. «Ман Сити» лучше справился с травмами и коронавирусом. Может, это удача, или они просто лучше работают. У них было меньше травм, они реже играли в ослабленном составе. Они не страдали от ковида так, как мы, у нас это продолжалось несколько недель. Это огромная разница».
«Ман Сити» – это самый сложный соперник в европейском футболе?
«С самого начала сезона мы говорили, что постараемся сократить отставание от «Ман Сити». Это было самоуверенно. Не поймите меня неправильно, я полностью доволен составом, который завтра выйдет на поле. Мы будем готовить игроков с искренней верой.
Но команда выглядит иначе, когда сыграть готовы все. Травмы или небольшие повреждения есть всегда, но полная заявка дает необходимое дополнительное преимущество, чтобы быть на том же уровне, что и «Ман Сити». У нас этого не было. Это просто объяснение ситуации».
Игра состоится 15 января.
В таблице команды отделяет 10 очков.