Тухель: «Ман Сити» лучше справился с травмами и коронавирусом. Они лучше работают»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал Football London о шансах команды догнать «Манчестер Сити» в таблице АПЛ.

Потеряет ли «Челси» шансы на титул, если проиграет завтра?

«Ман Сити» – это самый сложный соперник в европейском футболе?

Но команда выглядит иначе, когда сыграть готовы все. Травмы или небольшие повреждения есть всегда, но полная заявка дает необходимое дополнительное преимущество, чтобы быть на том же уровне, что и «Ман Сити». У нас этого не было. Это просто объяснение ситуации».