Лига чемпионов. «Бавария» разромила «Динамо». Как это было
Тымчик, Андриевский и Гармаш – в стартовом составе на «Баварию»
Также в основу «Динамо» вернулся Бущан
29 сентября 20:54
Александр Тымчик / Фото: УПЛ
Вашему вниманию стартовые составы на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Баварией» и «Динамо».
«Бавария»: Нойер, Упамекано, Зюле, Киммих, Гнабри, Горецка, Левандовски, Сане, Дэвис, Эрнандес, Мюллер.
«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Шабанов, де Пена, Цыганков, Миколенко, Андриевский, Гармаш, Тымчик, Забарный.