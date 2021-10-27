Корниенко: «В «Черноморце» много молодых ребят из «Динамо», у которых глаза горят, нам будет непросто»
У «Динамо» – экспериментальный стартовый состав на матч с «Мариуполем»
Линия атаки выглядит необычно
Илья Шкурин / Фото: Футбол 24
Стали известны стартовые составы на матч между «Мариуполем» и «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины.
«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев, Удод, Петерман, Холод, Чех, Мишнев, Очеретько, Кащук, Топалов, Вьюнник
Запасные: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Меличенко, Клименко, Шостак, Спировский, Микитишин, Свитюха
«Динамо»: Бойко, Караваев, Забарный, Шабанов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Антюх, Леднев, Шкурин
Запасные: Бущан, Шепелев, Рамирес, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Витиньо, Сирота, Кендзера
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