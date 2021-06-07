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Украина разгромила Кипр перед стартом Евро-2020

«Сине-желтые» практически 60 минут играли в большинстве
Футбол Сборная Украины
20:53
Украина разгромила Кипр перед стартом Евро-2020 Тема дня
Фото: УАФ

Украина в товарищеском матче разгромила в Харькове Кипр.

Правда, большую часть матча украинцы играли в большинстве. Правда, еще до удаления «сине-желтые» владели громадным преимуществом. Яремчук и Зинченко не реализовали свои моменты.

Игру перевернул выпад Зубкова, на котором сфолил защитник киприотов Панайоту ценой красной карточки. Ярмоленко реализовал пенальти. А позже был назначен и второй пенальти. На этот раз забил Зинченко.

Во втором тайме картина не поменялась несмотря на замены. Третий гол организовал Зинченко и Марлос, последний выкатил мяч на Яремчука и тот забил. Почти сразу же Ярмоленко с помощью рикошета сделал дубль.

Украина спокойно довела матч до победы. В воскресенье уже первый матч на Евро-2020 против Нидерландов.

Товарищеский матч:

Украина – Кипр 4:0

Голы: Ярмоленко, 37 (пен), 65, Зинченко, 45+2 (пен.), Яремчук, 60

Украина: Пятов, Забарный, Матвиенко (Караваев, 61), Кривцов, Соболь, Макаренко (Степаненко, 46), Зинченко, Зубков (Марлос, 46), Малиновский (Судаков, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 70), Яремчук (Беседин, 67).

Кипр: Панаги, Сотириу, Каро, Иоанну, Авраам (Кусулос, 46), Кирьяку (Захариу, 69), Питтас, Артиматас (Гогич, 78), Папулис (Кастанос, 61), Элиа (Христофи, 46), Панайоту.

Удаление: Панайоту, 36

Андрей Усмонов
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сборная Украины (футбол) сборная Кипра (футбол)

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