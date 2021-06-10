Украинский форвард получил орден «За заслуги III степени»

Зозуля признался, что гордится тем, что он украинец

Роман Зозуля / Фото: Marca

Форвард Роман Зозуля получил государственную награду за «весомый вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность».



Об этом нападающий, который провел последний сезон в испанском «Альбасете», сообщил в своем Facebook:

В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я – украинец. И сегодняшняя награда – орден «За заслуги III степени» – для меня очень ценна. Искренне благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за знак отличия. Любите Украину.

Напомним, что 13 июня сборная Украины начнет свой путь на Евро-2020 матчем против команды Нидерландов. Видеотрансляция матча Украина – Нидерланды онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.