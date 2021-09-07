Украинский форвард сменил Португалию на Болгарию

Он будет играть в клубе «Черно Море»

Фото: Черно Море

Нападающий Евгений Сердюк сменил клуб.

Прошлые сезоны 23-летний игрок провел в Португалии. Он играл за клубы «Фатима», «Боавишта» и «Каза Пию».

Теперь он перешел в болгарский клуб «Черно Море». О деталях контракта не сообщается.

В Португалии он забил четыре матча в 18 матчах. Также на его счету два матча за молодежную сборную Украины.