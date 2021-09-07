Павелко: «На матче с Францией я был в том же легендарном костюме, что и против Португалии»
Украинский форвард сменил Португалию на Болгарию
Он будет играть в клубе «Черно Море»
19:11
Фото: Черно Море
Нападающий Евгений Сердюк сменил клуб.
Прошлые сезоны 23-летний игрок провел в Португалии. Он играл за клубы «Фатима», «Боавишта» и «Каза Пию».
Теперь он перешел в болгарский клуб «Черно Море». О деталях контракта не сообщается.
В Португалии он забил четыре матча в 18 матчах. Также на его счету два матча за молодежную сборную Украины.
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