Украинское «классико» закончилось c нулями на табло

Киевляне сохранили лидерство в чемпионате

фото - ФК Динамо

В центральном матче десятого тура УПЛ «Динамо» на «Олимпийском» встречалось с «Шахтером».

Команды играли очень осторожно, действуя намного внимательнее, чем в игре за Суперкубок Украины.

«Горняки» пытались в привычной манере создавать моменты через владение и комбинации, в то время как киевляне рассчитывали на стремительные контратаки.

Команды не смогли создать большого количества моментов и разошлись миром, так и не забив ни одного мяча.

«Динамо» осталось на вершине турнирной таблицы и сохранило за собой фору в три очка.

УПЛ, 10-й тур

«Динамо» – «Шахтер» 0:0

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Тымчик, 86), Забарный, Караваев, Сирота, де Пена, Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 86), Цыганков, Витиньо (Шкурин, 86), Сидорчук.

«Шахтер»: Пятов, Марлон, Кривцов, Додо, Матвиенко, Педриньо, Степаненко (Маркос Антонио, 65), Марлос (Тете, 65), Соломон (Сикан, 65), Алан Патрик, Майкон.

Предупреждения: Марлон (25), Кривцов (67), Сикан (68), Шапаренко (70), Тете (77), Витиньо (80).