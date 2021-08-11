Украинцы рвутся в Лигу чемпионов! Результаты игрового дня

Лишь один украинский футболист пролетел мимо соревнования

Роман Яремчук / фото - SL Benfica

Состоялись ответные матчи третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов и уже известны команды, обеспечившие себе место в следующем раунде.

«Ференцварош» с Александром Харатиным в основе в нервном матче уступил «Славии» Тараса Качарабы, но по сумме двух матчей вышел в следующий этап. Александр Зубков появился в составе венгерской команды с замены.

Единственный гол во встрече забил хавбек чешской команды Лукаш Масопуст на 36 минуте. А под занавес второго тайма «Ференцварош» остался в меньшинстве после удаления защитника Элдара Чивича.

«Славия» – «Ференцварош» 1:0 (общ. 1:2)

Голы: Масопуст, 36

«Славия»: Коларж, Ба, Голеш, Качараба, Дорли, Станчу, Масопуст (Муса, 75), Громада (Траоре, 65), Тецл (Кухта, 65), Шранц (Плавшич, 65), Олайинка (Сима, 16).

«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Блажич, Ботка (Зубков, 78), Ммаэ (Ковачевич, 46), Чивич, Сакариассен (Сомалиа, 71), Харатин, Лаидуни, Нген (Ммаэ, 67), Узуни.

«Шериф» под предводительством Юрия Вернидуба справился с «Црвеной Звездой» и обеспечил себе место в следующем этапе.

Победу молдавской команде принес Данило Арболеда, забив на второй компенсированной минуте первого тайма.

«Шериф» – «Црвена Звезда» 1:0 (общ. 2:1)

Голы: Арболеда, 45+2

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен, Коловос (Янсане, 67), Тилль, Луваннор, Траоре (Бизяк, 85), Кастаньеда, Аддо.

«Црвена Звезда»: Борян, Гайич, Драгович, Дегенек, Родич, Катаи (Крстичич, 64), Срнич (Николич, 60), Фалько (Бен-Набуан, 46), Саного (Гаврич, 77), Иванич, Дьони (Крстович, 46).

«Лудогорец» с Игорем Пластуном в составе по серии пенальти победил «Олимпиакос».

Ответный матч, так же, как и первый закончился результативной ничьей и команды выявили победителя через серию 11-метровых ударов.

«Лудогорец» – «Олимпиакос» 2:2 (общ. 3:3) – пен. 4:1

Голы: Рубен Семеду (автогол), 48, Сотириу, 57 (пен.) – Мвила, 31, Эль-Араби, 68 (пен.)

«Лудогорец»: Кахлина, Икоко (Сисиньо, 105), Пластун, Жозуэ Са (Ротарю, 94), Вердон, Недялков, Баджи (Алекс Сантана, 88), Гонсалвес, Каули (Янков, 105), Сотириу, Десподов.

«Олимпиакос»: Цолакис, Рубен Семеду, Ба, Рябчук, Мвила (Кунде, 90), Бухалакис (Папастатопулос, 54), Камара, Андруцос (Лала, 120), Масурас (Сиссе, 88), Эль-Араби (Кока, 105), Врусай (Вальбуэна, 65).

В дебютном для Романа Яремчука матче в футболке «Бенфики» его команда одержала уверенную победу над московским «Спартаком».

Украинец появился на поле во втором тайме и даже смог отправить мяч в сетку ворот соперника, но так как гол залетел после серии рикошетов, то мяч записали в протоколе на защитника соперников.

«Бенфика» – «Спартак» 2:0 (общ. 4:0)

Голы: Жоау Мариу, 57, Жиго, 90 (автогол)

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген (Морато, 46), Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Диогу Гонсалвеш (Жилберто, 78), Пицци (Эвертон, 65), Жоау Мариу, Рафа Силва (Таарабт, 86), Вайгль, Гонсалу Рамуш (Яремчук, 65).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Ломовицкий, Умяров (Крал, 65), Бакаев (Мирзов, 65), Понсе (Соболев, 81), Ларссон (Игнатов, 81).