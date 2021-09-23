Стало известно, какое наказание получило «Динамо» за драку болельщиков во время матча с «Александрией»
Умер водитель автобуса «Динамо», который работал в клубе более 20-ти лет
Анатолию Дрогулю было 62 года
Фото: ФК Динамо
«Динамо» на своем официальном сайте сообщило о смерти 62-летнего клубного водителя Анатолия Дрогуля.
У водителя случился сердечный приступ за рулем, когда он вез «Динамо» (U-19) на матч с «Рухом» в молодежном первенстве. Дрогуля спасти не удалось, команда отправилась на матч с другим водителем.
Инцидент случился на выезде из Киева.
Отметим, что Дрогуль работал в «Динамо» более 20-ти лет.
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