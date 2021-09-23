Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняГолы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский

Умер водитель автобуса «Динамо», который работал в клубе более 20-ти лет

Анатолию Дрогулю было 62 года
Футбол Украинская Премьер-лига
19:59
Умер водитель автобуса «Динамо», который работал в клубе более 20-ти лет
Фото: ФК Динамо

«Динамо» на своем официальном сайте сообщило о смерти 62-летнего клубного водителя Анатолия Дрогуля.

У водителя случился сердечный приступ за рулем, когда он вез «Динамо» (U-19) на матч с «Рухом» в молодежном первенстве. Дрогуля спасти не удалось, команда отправилась на матч с другим водителем.

Инцидент случился на выезде из Киева.

Отметим, что Дрогуль работал в «Динамо» более 20-ти лет.

Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стало известно, какое наказание получило «Динамо» за драку болельщиков во время матча с «Александрией»
Стало известно, какое наказание получило «Динамо» за драку болельщиков во время матча с «Александрией»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:38
Голы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский
Тема дня
Голы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский
Футбол Украинская Премьер-лига
15:38
Миколенко: «Я взял кое-что очень важное от Ярмоленко и Яремчука»
Миколенко: «Я взял кое-что очень важное от Ярмоленко и Яремчука»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:29
Суркис опроверг наличие предложений по Миколенко
Суркис опроверг наличие предложений по Миколенко
Футбол Украинская Премьер-лига
14:30
Траоре: «Первый титул придаст «Шахтеру» уверенности и гордости»
Траоре: «Первый титул придаст «Шахтеру» уверенности и гордости»
Футбол Суперкубок Украины
14:09
Пятов: «Нет чувства лучше, чем поднимать кубок»
Пятов: «Нет чувства лучше, чем поднимать кубок»
Футбол Суперкубок Украины
13:47

Новости: Футбол

Умер водитель автобуса «Динамо», который работал в клубе более 20-ти лет
Умер водитель автобуса «Динамо», который работал в клубе более 20-ти лет
Украинская Премьер-лига
19:59
Фонсека рассказал, почему он не стал главным тренером «Тоттенхэма»
Фонсека рассказал, почему он не стал главным тренером «Тоттенхэма»
Премьер-Лига (Англия)
19:40
Хавбек «Металлиста-1925»: «Хотел бы сыграть против «Металлиста» в следующей стадии Кубка Украины»
Хавбек «Металлиста-1925»: «Хотел бы сыграть против «Металлиста» в следующей стадии Кубка Украины»
Кубок Украины по футболу
18:50
Стала известна заявка Боснии и Герцеговины на матчи с Украиной и Казахстаном
Стала известна заявка Боснии и Герцеговины на матчи с Украиной и Казахстаном
Чемпионат мира по футболу
18:32
Петраков внес изменения в заявку сборной Украины на матчи с Боснией и Финляндией
Петраков внес изменения в заявку сборной Украины на матчи с Боснией и Финляндией
Сборная Украины
18:24
Полузащитник «Зари»: «Футбол – более умственная игра, нежели физическая»
Полузащитник «Зари»: «Футбол – более умственная игра, нежели физическая»
Украинская Премьер-лига
17:40
Анчелотти: «Йович сыграет тогда, когда Бензема получит отдых»
Анчелотти: «Йович сыграет тогда, когда Бензема получит отдых»
Примерa (Испания)
17:27
Бывший форвард «Барселоны» поступил на тренерские курсы в Киеве
Бывший форвард «Барселоны» поступил на тренерские курсы в Киеве
В Европе
17:14
«Шахтер» сократил возможное количество зрителей на матч с «Интером»
«Шахтер» сократил возможное количество зрителей на матч с «Интером»
Лига чемпионов UEFA
16:53
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости