Умер водитель автобуса «Динамо», который работал в клубе более 20-ти лет

Анатолию Дрогулю было 62 года

Фото: ФК Динамо

«Динамо» на своем официальном сайте сообщило о смерти 62-летнего клубного водителя Анатолия Дрогуля.

У водителя случился сердечный приступ за рулем, когда он вез «Динамо» (U-19) на матч с «Рухом» в молодежном первенстве. Дрогуля спасти не удалось, команда отправилась на матч с другим водителем.

Инцидент случился на выезде из Киева.

Отметим, что Дрогуль работал в «Динамо» более 20-ти лет.

Турнирная таблица УПЛ.