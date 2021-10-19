Умтити: «Я хочу играть и добиться успеха в «Барселоне»

Самюэль Умтити / фото - beinsports.com

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити заявил, что намерен остаться в команде.

Француза цитирует портал Mundo Deportivo:

Я не могу представить себя в другом клубе. Сейчас для меня все очевидно – я хочу доказать, что мой уровень позволяет мне играть за «Барсу». Самое главное – вернуться и показать всем, что Саму в порядке.

Играть за «Барсу» для меня важнее всего. Это мой клуб, я люблю его. Я хочу играть и добиться успеха здесь, побеждать вместе с командой. Я вижу себя в «Барсе» и жду момента, чтобы сыграть».