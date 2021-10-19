Умтити не захотел переходить в «Ливерпуль»
Умтити: «Я хочу играть и добиться успеха в «Барселоне»
Француз намерен остаться в команде
11:30
Самюэль Умтити / фото - beinsports.com
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити заявил, что намерен остаться в команде.
Француза цитирует портал Mundo Deportivo:
«Физически я чувствую себя отлично. Очень хочу играть.
Я не могу представить себя в другом клубе. Сейчас для меня все очевидно – я хочу доказать, что мой уровень позволяет мне играть за «Барсу». Самое главное – вернуться и показать всем, что Саму в порядке.
Играть за «Барсу» для меня важнее всего. Это мой клуб, я люблю его. Я хочу играть и добиться успеха здесь, побеждать вместе с командой. Я вижу себя в «Барсе» и жду момента, чтобы сыграть».
Три английских гранда заинтересованы в трансфере Самюэля Умтити.
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