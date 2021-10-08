Шаран: «Малиновский в сборной Украины считает себя звездой»
В Финляндии недоумевают из-за отсутствия Малиновского
Олейник рассказал, что матч с Украиной вызывает огромный ажиотаж
8 октября 09:00
Руслан Малиновский / Фото: УАФ
Полузащитник СИК Денис Олейник в интервью «ПРОФУТБОЛ Digital» рассказал об интересе в Финляндии к предстоящему матчу отбора чемпионата мира-2022 со сборной Украины:
Здесь серьезно готовятся к этому матчу. Уже продано 25 000 билетов, а стадион вмещает 30 000. Здесь все живут этой встречей. Ребята спрашивали у меня, почему Малиновский не приехал. Я им ответил то, что прочитал в украинской прессе.
Онлайн-трансляция матча Финляндия – Украина пройдет на портале XSPORT.ua. Начало – в 19:00.