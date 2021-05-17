В одной из китайских команд играет 126-килограммовый футболист

По условиям договора он обязан исполнять все стандарты

Тренировка Цзыбо Сандэй / фото - пресс-служба клуба

Китайский бизнесмен приобрел клуб «Цзыбо Сандэй», который выступает во втором по рангу футбольном дивизионе страны.

По информации NewsLine, перед покупкой у богача было одно условие. Главный тренер команды обязан включать в состав сына бизнесмена. Это выглядело бы не так странно, если бы парень не весил 126 килограммов.

По условиям договора сын должен проводит на поле все 90 минут и выполнять все стандартные положения, включая пенальти.

После пяти игр в чемпионате «Цзыбо Сандэй» имеет в своем активе только один балл и два забитых гола.

Напомним, экс-защитник «Динамо» перешел из одного китайского клуба в другой.