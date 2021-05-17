Клубные чемпионаты мира в 2021 и в 2022 годах пройдут в Китае
В одной из китайских команд играет 126-килограммовый футболист
По условиям договора он обязан исполнять все стандарты
Тренировка Цзыбо Сандэй / фото - пресс-служба клуба
Китайский бизнесмен приобрел клуб «Цзыбо Сандэй», который выступает во втором по рангу футбольном дивизионе страны.
По информации NewsLine, перед покупкой у богача было одно условие. Главный тренер команды обязан включать в состав сына бизнесмена. Это выглядело бы не так странно, если бы парень не весил 126 килограммов.
По условиям договора сын должен проводит на поле все 90 минут и выполнять все стандартные положения, включая пенальти.
После пяти игр в чемпионате «Цзыбо Сандэй» имеет в своем активе только один балл и два забитых гола.
Напомним, экс-защитник «Динамо» перешел из одного китайского клуба в другой.
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