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В стартовом матче группового раунда нового турнира UEFA была зафиксирована ничья
Казахстанцы не смогли обыграть киприотов
16 сентября 20:10
Фото: protathlima.cyprustimes.com
Казахстанский «Кайрат» в стартовом матче группового раунда Лиги конференций сыграл вничью с «Омонией» из Кипра.
Голов болельщики так не дождались. Матч завершился вничью (0:0). Впрочем, матч получился довольно интересным. Шансы забить имели обе команды.
В этой группе также выступают «Базель» и «Карабах».
Лига конференций. Группа H:
«Кайрат» – «Омония» 0:0
«Кайрат»: Покатилов, Миканович, Баньяк, Дугалич, Алип, Поляков, Оганесян, Косович, Рикарду Алвеш, Вагнер Лав (Алыкулов, 80), Канте (Шушеначев, 63).
«Омония»: Фрейтас, Псалтис (Шеху, 90), Юсте, Ланг, Панайоту, Лецьякс, Гомес, Баширу, Атьемвен (Лоизу, 46), Папулис (Захариу, 45), Какулис.
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