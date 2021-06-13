«Сборная России – на дне». Уткин – о разгроме от Бельгии
В UEFA осудили свист российских болельщиков, когда игроки Бельгии встали на колено
Не все поддерживают акцию протеста
Фото: UEFA
UEFA осудил поведение российских болельщиков Санкт-Петербурга, которые освистали игроков сборной Бельгии, вставших на колено перед началом матча с Россией.
Заявление организация опубликовала через свой сайт.
«Любой игрок или официальное лицо может встать на колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к футболистам, которые преклоняют колено. Как организация мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расизму».
Игроки сборной России также не встали на колено.
Накануне, игроки сборной Хорватии также не стали на колено перед игрой против Англии.
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