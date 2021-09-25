«Валенсия» в компенсированное время в меньшинстве спасла ничью в игре с «Атлетиком»
В матче седьмого тура испанского чемпионата «Валенсия» на «Месталье» встречалась с «Атлетиком» из Бильбао.
Лишь за 20 минут до конца встречи баски открыли счет – забил защитник Иньиго Мартинес.
На этом беды «Летучих мышей» не закончились, поскольку уругвайский форвард Макси Гомес схлопотал удаление.
На пятой добавленной минуте играющие вдесятером хозяева смогли сравнять счет и взять одно очко.
Примера, 7-й тур
«Валенсия» – «Атлетик» 1:1
Голы: Маркос Андре, 90+5 – Мартинес, 69.
«Валенсия»: Силлессен, Фулькье, Габриэл Паулиста, Альдерете, Тони Лато (Хесус Васкес, 70), Муса (Джейсон, 83), Гильямон, Васс (Вальехо, 84), Гедеш, Макси Гомес, Дуро (Маркос Андре, 70).
«Атлетик»: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага (Де Маркос, 53), Дани Гарсия, Венседор (Весга, 79), Рауль Гарсия (Серрано, 80), Беренгер, Уильямс, Муниаин (Уильямс, 56).
Предупреждения: Макси Гомес (45), Гильямон (47), Дани Гарсия (49), Беренгер (78), Джейсон (90), Вальехо (90).
Удаление: Макси Гомес (82).
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