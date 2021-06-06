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Ван Дейк, Фабиньо и Алиссон продлят контракты с «Ливерпулем» на длительный срок

Английский клуб хочет сохранить своих лидеров
Футбол Премьер-Лига (Англия)
6 июня 09:49
Ван Дейк, Фабиньо и Алиссон продлят контракты с «Ливерпулем» на длительный срок
Ван Дейк и Фабиньо / Фото - Sky Sports

«Ливерпуль» близок к продлению контрактов с тремя ключевыми исполнителями. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в клубе готовят новые соглашения для голкипера Алиссона Бекера, защитника Вирджила ван Дейка и хавбека Фабиньо. Контракты будут продлены до 2025 года.

Напомним, ван Дейк пропустит Евро-2020 из-за травмы.

Сергей Стаднюк
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Теги

Вирджил ван Дейк Алиссон Беккер Фабиньо Ливерпуль

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