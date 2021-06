Ван Дейк, Фабиньо и Алиссон продлят контракты с «Ливерпулем» на длительный срок

Ван Дейк и Фабиньо / Фото - Sky Sports

«Ливерпуль» близок к продлению контрактов с тремя ключевыми исполнителями. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в клубе готовят новые соглашения для голкипера Алиссона Бекера, защитника Вирджила ван Дейка и хавбека Фабиньо. Контракты будут продлены до 2025 года.

#Liverpool are working to extend the contracts of #Alisson, #Fabinho and Virgil #VanDijk until 2025. #transfers #LFC