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Ван Дейк, Фабиньо и Алиссон продлят контракты с «Ливерпулем» на длительный срок
Английский клуб хочет сохранить своих лидеров
6 июня 09:49
Ван Дейк и Фабиньо / Фото - Sky Sports
«Ливерпуль» близок к продлению контрактов с тремя ключевыми исполнителями. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, в клубе готовят новые соглашения для голкипера Алиссона Бекера, защитника Вирджила ван Дейка и хавбека Фабиньо. Контракты будут продлены до 2025 года.
#Liverpool are working to extend the contracts of #Alisson, #Fabinho and Virgil #VanDijk until 2025. #transfers #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2021
Напомним, ван Дейк пропустит Евро-2020 из-за травмы.
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